Россия запустит серийное производство спутников «Зоркий» - аналога Starlink

Роскосмос уже в этом году планирует наладить серийное производство спутника «Зоркий», представляющего из себя аналог Starlink от американской компании Space X. Об этом рассказал глава государственного агентства Дмитрий Баканов.

По словам генерального директора госкорпорации, в 2026 году новые космические аппараты начнут производить в промышленном объеме, а уже в 2027 они должны будут отправиться в космос. В компании намерены развернуть на орбите Земли более 300 спутников, основной задачей которых будет обеспечение стабильной сотовой связи на всей территории страны.

«Здесь представлен спутник "Зоркий" - это аппарат, который снимает из космоса - и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», - пообещал Баканов.

«Зоркий» будет работать, аналогично своему западному аналогу от миллиардера Илона Маска. Оригинальный Starlink — это глобальная система спутникового интернета, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в сеть в удаленных и сельских районах с помощью тысяч спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что в 2025 году наша страна произвела 17 пусков космических ракет. Отдельно в компании выделили запуск ракеты «Ангара-5», которая вывела на геостационарную орбиту спутники для Министерства обороны.