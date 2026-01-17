МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия запустит серийное производство спутников «Зоркий» - аналога Starlink

В 2027 году их уже планируется вывести на орбиту.
Тимур Юсупов 17-01-2026 04:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Роскосмос уже в этом году планирует наладить серийное производство спутника «Зоркий», представляющего из себя аналог Starlink от американской компании Space X. Об этом рассказал глава государственного агентства Дмитрий Баканов.

По словам генерального директора госкорпорации, в 2026 году новые космические аппараты начнут производить в промышленном объеме, а уже в 2027 они должны будут отправиться в космос. В компании намерены развернуть на орбите Земли более 300 спутников, основной задачей которых будет обеспечение стабильной сотовой связи на всей территории страны.

«Здесь представлен спутник "Зоркий" - это аппарат, который снимает из космоса - и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», - пообещал Баканов.

«Зоркий» будет работать, аналогично своему западному аналогу от миллиардера Илона Маска. Оригинальный Starlink — это глобальная система спутникового интернета, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в сеть в удаленных и сельских районах с помощью тысяч спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что в 2025 году наша страна произвела 17 пусков космических ракет. Отдельно в компании выделили запуск ракеты «Ангара-5», которая вывела на геостационарную орбиту спутники для Министерства обороны.

#Россия #в стране и мире #космос #технологии #роскосмос #спутники #starlink
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 