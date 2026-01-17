МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы соорудили ледяной мост при освобождении Жовтневого

Штурмовикам помогли погода и смекалка.
Константин Денисов Анна Цепаева 17-01-2026 21:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прилуки находятся чуть выше населенного пункта Жовтневое, которое группировка «Восток» освободила  днем ранее. Причем, боевики ждали прорыва в Жовтневом с южного фланга. Но наши военнослужащие переиграли противника и пошли на штурм с, казалось бы, неудобного для атаки участка - со стороны реки. Ее они форсировали, заранее подготовив ледяную переправу.

При поддержке артиллерии и постоянному наблюдению с воздуха штурмовики группировки воск «Восток» зашли в Жовтневое. Село расположено всего в двух километрах от освобожденного ранее Зеленого и отделено рекой от Варваровки. Здесь враг создал крупный узел обороны. Полагаясь на естественную водную преграду, противник не ожидал стремительного броска от российских подразделений. А он стал возможен благодаря смекалке наших бойцов.

При форсировании Гайчура бойцы использовали фашины - плотно связанные пучки веток и камыша. Их заблаговременно сбросили в узком мелководном месте реки. Вода замерзла и получился ледяной мост, который выдерживает человека в полной экипировке»

«Пришлось налаживать немножечко веток, досок. Всего помаленьку. Так как холодно - условия помогли нам. Все подзамерзло. Перешли вброд. Собрались у дома. Силы скопили. И начали двоечкой заходить. Потихонечку отрабатывать», - рассказал штурмовик с позывным Новичок.

Маневр с направления Варваровки стал для врага полной неожиданностью: штурмовики зашли в Жовтневое практически без боя. Точные удары с флангов позволили разбить единую линию обороны на изолированные очаги. Учитывая географию села, растянутого вдоль реки, зачистка идет по частному сектору. В домах боевики ВСУ обустроили укрепленные позиции с огневыми точками, подвалы же превратили в пункты управления БпЛА.

«Они в основном все прятались в домах. Пришлось, так сказать, выкуривать личный состав: первой как обычно идет граната, потом уже человек заходит». Небо «грязное» в плане большого количества различных дронов, та же «Баба-Яга», - сообщил о сложностях стрелок Гризли.

Прямых огневых контактов ВСУ избегают: чаще всего боевики бросают позиции или сдаются. Тактика врага сейчас строится на попытках подавления наших сил с воздуха. Основную ставку противник делает на применение тяжелых ударных беспилотников.

«На моей задаче я пять Бабок-Ежек сбил. Она летит, чтобы видеть тебя. Разумеется, скинуть куда-то в цель, она начинает снижаться. Бывает даже сопровождение, даже пару FPV-шек за ней летят. Тогда начинаешь на поражение стрелять», - похвастался Новичок.

Расчеты наших БПЛА успешно перехватывают вражеские дроны в воздухе, уничтожая их еще на подлете. Освобождение Жовтневого позволит выровнять линию фронта на Запорожском направлении и создать надежный плацдарм для продвижения вглубь обороны противника. Российская армия уже вплотную приблизилась к населенным пунктам Цветковое, Криничное и Староукраинка, фактически выходя к железной дороге на подступах к Зализнычному.

Расчеты РСЗО «Град»  группировки «Восток» не дают поднять головы противнику на позициях  в районе Гуляйпольского. Этот населенный пункт расположен в непосредственной близости от Зализнычного. Огневое поражение узлов обороны на этом участке позволит развить успех по охвату Орехова и откроет прямой путь для дальнейшего продвижения на Запорожье.

