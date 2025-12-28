Президент России Владимир Путин впервые поздравил артистов с профессиональным праздником. С текстом послания можно ознакомиться на портале Кремля.

«Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что своей творческой деятельностью артисты вносят неоценимый вклад в сбережение исторического, духовного и культурного достояния.

Президент выразил надежду на то, что новый праздник обрастет традициями и приживется в России. Напомним, что датой выбрано 17 января - день рождения Константина Станиславского.