Кличко призвал жителей Киева покинуть город на фоне энергокризиса

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал всех, кто находится в городе, покинуть его. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромной нехваткой электроэнергии», - сказал он в интервью.

Отмечается, что на этой неделе Украина объявила чрезвычайную энергетическую ситуацию в стране, поскольку ее энергосистема выходит из строя. Кроме того, непогода привела к тому, что температура воздуха ночью в Киеве опустилась до -17 градусов.

Ранее Кличко признал, что украинские средства противовоздушной обороны испытывают недостаток ресурсов для эффективного отражения воздушных атак. По его словам, требуются дополнительные системы ПВО.