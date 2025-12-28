МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кличко призвал жителей Киева покинуть город на фоне энергокризиса

На этой неделе Украина объявила чрезвычайную энергетическую ситуацию.
Глеб Владовский 17-01-2026 11:46
© Фото: IMAGO Agentur Wehnert M.Gr.nzd.r Globallookpress

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал всех, кто находится в городе, покинуть его. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромной нехваткой электроэнергии», - сказал он в интервью.

Отмечается, что на этой неделе Украина объявила чрезвычайную энергетическую ситуацию в стране, поскольку ее энергосистема выходит из строя. Кроме того, непогода привела к тому, что температура воздуха ночью в Киеве опустилась до -17 градусов.

Ранее Кличко признал, что украинские средства противовоздушной обороны испытывают недостаток ресурсов для эффективного отражения воздушных атак. По его словам, требуются дополнительные системы ПВО.

