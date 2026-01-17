МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дирижер Разумовский провел творческую встречу в ЦДРА

Дирижер рассказал о своем дедушке, который был солистом ансамбля Александрова и о важности семейных традиций.
17-01-2026 00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялась творческая встреча «Жизнь в ритме музыки» с дирижером и музыкальным педагогом, участником гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР, солистом оркестра «Новая Россия» Игорем Разумовским. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На встрече Разумовский рассказал о своей биографии, о профессиональном пути, включая концерты в ЛНР и ДНР. Он поделился опытом службы в Оркестре штаба Ленинградского военного округа и поделился воспоминаниями об участии в военных парадах на Дворцовой площади.

Он также рассказал о своей музыкальной семье, в частности, о своем дедушке - заслуженном артисте РСФСР и солисте ансамбля Александрова Олеге Разумовском. Дирижер признался, что ему очень волнительно находиться в ЦДРА, так как здесь прошла юность его деда в период становления ансамбля. Он подчеркнул важность быть продолжателем этой традиции, храня записи и пластинки с песнями своего деда, среди которых такие знаковые, как «Пора в путь-дорогу».

В завершение встречи состоялся флешмоб «Зачем нужен дирижер», а также общение со зрителями в формате открытого микрофона.

Игорь Разумовский обрел широкую известность после вирусного видео, где он, не прерывая репетицию симфонического оркестра, разговаривал со своей 13-летней дочерью по телефону, играя на ударных. Этот ролик принес ему прозвище «человек-мем из оркестра».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#музыка #цдра #дирижер #творческая встреча #игорь разумовский
