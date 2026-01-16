Юрист допустил, что приставы могут срезать с петель дверь в квартиру Долиной

Судебные приставы совместно с полицией могут срезать с петель дверь в квартиру певицы Ларисы Долиной, если та не передаст ключи покупательнице Полине Лурье. Об этом рассказал в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников.., понятых и прибудут для вскрытия квартиры с соответствующим исполнительным листом», - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что именно от сложности конструкции дверей будет зависеть вскрытие дверей в жилплощадь. В то же время для покупателя выгодно, чтобы имуществу был приченен минимальный ущерб.

Ранее сообщалось, что приставы дали Долиной пять дней на то, чтобы добровольно передать в собственность квартиру Лурье. В случае неисполнения решения суда добровольно, будут приняты меры для выселения певицы в принудительном порядке.