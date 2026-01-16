Пешком на 32-й этаж: тысячи москвичей столкнулись с массовыми сбоями лифтов

Обитатели нескольких жилых комплексов в разных районах Москвы выстроились в очереди к лифтам. Тысячи человек вынуждены ожидать подъемника до получаса, а зачастую - преодолевать десятки этажей пешком. Проблемы с лифтами стали повседневной реальностью.

Очередь в одном из домов жилого комплекса в районе Соколиная гора в ожидании лифта может занимать по 15-20, а иногда и 30 минут.

Жительница ЖК на западе столицы на 19 этаж теперь поднимается пешком. Поездка в единственном на 25-этажную башню работающем лифте для нее и еще троих человек едва не обернулась трагедией. Всем домом они теперь намерены обращаться в прокуратуру.

«Мы доехали до четвертого этажа и полетели с грохотом вниз. За весь час, что мы там сидели, я задыхалась, было очень тяжело, до сих пор болит сердце», - поделилась она.

Проблемы с лифтами в доме уже давно. На протяжении нескольких месяцев не работал ни один лифт, либо работал один.

В 32-этажном корпусе дома на Кронштадском бульваре подъемники живут своей жизнью: иногда вверх, иногда вниз, а иногда - просто останавливаются. Поэтому из дома жильцы выходят с большим запасом по времени. Говорят, приходится ждать по 15 минут, бывает и больше. Похожие проблемы с лифтами - в соседних корпусах.

«В сентябре была ситуация, когда не работали четыре лифта. Все останавливалось, мы не могли ни спуститься, ни подняться. Спускались пешком, муж с 32-го этажа с ребенком шел пешком. Я еще скажу, что это все в доме, где квартиры стоят от 30 миллионов», - возмутилась жительница Оксана Артемова.

Причины поломок специалисты называют серьезные. В одном - износились тросы, в другом - отказ электроники. И все это в доме, которому нет и двух лет.

«Проблема нашего корпуса в том, что он сдавался последним. Строители фактически убегали, оставили газовые баллоны. Такое ощущение, что кто-то вышел на обед в рабочий день и так и не вернулся. Это я к чему говорю: лифты, скорее всего, не передались должным образом ввиду спешки, возможно, их нормально не приняли технадзор, УК на работоспособность, настройку. Они выдали ключи, хлопнули, а вы дальше как хотите», - добавил Олег Артемов.

Даже когда лифт все-таки приезжает, остается вопрос - безопасно ли в него заходить. Если человек не успел зайти в кабину, двери все равно продолжают закрываться. Лифт не видит пассажира и начинает его зажимать.

«Звезда» отправила запрос производителю лифтового оборудования. Там ответили, что за безопасность лифтов отвечают не они, а специализированная обслуживающая организация.

С запросом обратились и к застройщику, он направил в головной офис управляющей компании, которая фактически является структурным подразделением застройщика.

«На данный момент в первой секции работают все лифты, во второй - два лифта, еще два временно остановлены и будут восстановлены до конца января. За период их простоя жителям будет выполнен перерасчет платы. Для стабилизации работы оборудования к объекту дополнительно привлечены специалисты обслуживающей организации, также УК приняла решение о смене лифтового подрядчика с 1 марта. Управляющая компания взаимодействует с инициативной группой и советом дома в рабочем режиме, все обращения жителей фиксируются и отрабатываются», - говорится в ответе УК «ПИК-Комфорт».

Жильцы продолжают писать обращения и ждут. Но, по их словам, лифты ломаются быстрее, чем приходят ответы.