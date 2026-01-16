Водитель Porsche протаранил автомобиль ДПС в Балашихе

Водитель Porsche протаранил автомобиль ДПС в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

Сотрудник ГАИ попытался остановить легковушку, у которой из-за грязи были нечитаемые номера. Однако водитель постарался скрыться, протаранив служебный автомобиль.

В результате сотрудники ГАИ были вынуждены открыть стрельбу. Нарушителя задержали.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, а также повреждения имущества», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Обе машины оказались повреждены.