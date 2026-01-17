МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
V Рождественский хоровой собор в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

17-01-2026 13:57
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 17 января, в Главном храме Вооруженных Сил России проходит пятый Рождественский хоровой собор. Это традиционное событие призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры.

В программе участвуют хоровые коллективы:

∙ Женский Хор академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова;

∙ Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»;

∙ Хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского;

∙ Московский Синодальный хор;

∙ Детский хор «Канцона» и другие.

Хоровые коллективы представят программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнят несколько совместных композиций.

