V Рождественский хоровой собор в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Сегодня, 17 января, в Главном храме Вооруженных Сил России проходит пятый Рождественский хоровой собор. Это традиционное событие призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры.
В программе участвуют хоровые коллективы:
∙ Женский Хор академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова;
∙ Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»;
∙ Хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского;
∙ Московский Синодальный хор;
∙ Детский хор «Канцона» и другие.
Хоровые коллективы представят программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнят несколько совместных композиций.
