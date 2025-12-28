МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию

В ведомстве отметили враждебное отношение в стране к гражданам РФ.
Константин Денисов 16-01-2026 17:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Молдавии. Ознакомиться с соответствующим заявлением можно на сайте МИД.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова», - говорится в сообщении.

Особенно в ведомстве отметили факты длительных задержек россиян в аэропортах Молдавии. После прилета пассажиры могут находиться в воздушных гаванях до двух суток по надуманным причинам. Кроме того, их подвергают унизительному досмотру.

При попытке вылететь из страны россияне сталкиваются с явно намеренным затягиванием регистрационных процедур и опаздывают на рейсы. При этом доступ гражданам РФ в консульство практически заблокирован, услугами дипучреждения просто не дают воспользоваться.

В конце 2025 года правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома в Кишиневе.

#Россия #в стране и мире #Молдавия #МИД РФ #поездки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 