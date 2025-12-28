МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию

В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Молдавии. Ознакомиться с соответствующим заявлением можно на сайте МИД.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова», - говорится в сообщении.

Особенно в ведомстве отметили факты длительных задержек россиян в аэропортах Молдавии. После прилета пассажиры могут находиться в воздушных гаванях до двух суток по надуманным причинам. Кроме того, их подвергают унизительному досмотру.

При попытке вылететь из страны россияне сталкиваются с явно намеренным затягиванием регистрационных процедур и опаздывают на рейсы. При этом доступ гражданам РФ в консульство практически заблокирован, услугами дипучреждения просто не дают воспользоваться.

В конце 2025 года правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома в Кишиневе.