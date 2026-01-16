Захарова рассказала, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой» рассказала, когда вступит в действие безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией.

Она сослалась на положения соответствующего соглашения, подписанного правительствами двух стран 1 декабря.

«В сообщении также говорится, что оно вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, эти процедуры еще ведутся. Дипломат не уточнила, когда они будут завершены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в феврале 2026 года.