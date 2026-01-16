МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова рассказала, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией

В МИД назвали события, от которых зависит отмена виз для граждан двух стран.
Константин Денисов 16-01-2026 15:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой» рассказала, когда вступит в действие безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией.

Она сослалась на положения соответствующего соглашения, подписанного правительствами двух стран 1 декабря.

«В сообщении также говорится, что оно вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, эти процедуры еще ведутся. Дипломат не уточнила, когда они будут завершены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в феврале 2026 года.

#Саудовская Аравия #Мария Захарова #МИД РФ #наш эксклюзив #визы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 