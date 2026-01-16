МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На выходных в столицу нагрянут морозы и выйдет солнце

По ночам температура может опускаться до -23 градусов.
Тимур Юсупов 16-01-2026 01:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ближайшие выходные в Москве ожидается морозная, но солнечная погода. Об этом пишет издание RT со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

По прогнозу  экспертов, в ночь с пятницы на субботу стоит ожидать похолодания до -17 градусов, а к воскресенью температура и вовсе опустится до -23 ниже нуля. В дневные часы ожидается около -13 по Цельсию и полное отсутствие осадков - в небе же, благодаря ясной погоде, будет светить Солнце.

«В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит -16…-11°С. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4°С. Атмосферное давление составит уже 760 мм ртутного столба», - уточнил синоптик.

Что же касается ветра - на выходных он обещает быть слабым, с частой переменой направлений.

Ранее власти Московской области рассказали гражданам, что в этом году для борьбы с рекордными снегопадами были задействованы новейшие технологии, например специальная цифровая система контроля за снегоуборочной техникой.

