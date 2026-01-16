МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрист рассказал, с кого требовать компенсацию при прорыве трубы в квартире

Виновником прорыва трубы в квартире может быть как владелец жилья, так и собственник.
Игнат Далакян 16-01-2026 13:19
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В случае прорыва трубы в квартире виновника может быть два в зависимости от ситуации - это либо собственник жилого помещения либо управляющая организация, которая отвечает за содержание общего имущества, включая общие трубы водоснабжения. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» юрист Сергей Китаев.

«Если прорыв произошел до ответственности владельца жилья, жилого помещения, а именно, до его приборов, до отопительных, до крано-распределительных, до ванны и так далее, то виновата управляющая компания. В случае, если прорыв произошел на оборудовании владельца - то есть раковина, унитаз, ванная комната, отопление -, а и еще более того, если это произошло в период проводящегося ремонта тех или иных приборов, которые связаны с подключением водоснабжения, то, безусловно, ответственность несет владелец жилого помещения», - объяснил специалист.

Если инцидент произошел, то в первую очередь его необходимо задокументировать, отметил Китаев. Необходимо вызвать управляющую организацию, найти и вызвать владельца жилого помещения, откуда произошла протечка и составить совместный акт об увиденном.

Эксперт также отметил что в случае если проблема возникла с батареей, то ответственность также может нести как владелец жилого помещения, так и управляющая компания.

«В случае, если эта батарея установлена некачественно, если она установлена не по стандартам, не по нормативам, и управляющая компания об этом не знает, ответственность несет жилец. В случае, если батарея является средством конечным отопления, в том числе и жилого помещения, безусловно, несет управляющая организация, которая обязана обслуживать и проводить тот или иной ремонт данного имущества», - объяснил специалист.

Прорыв труб в домах может происходить из-за аномального холода. Как правило, вода в них замерзает и превращается в лед, который создает давление, что может привести к разрыву.

