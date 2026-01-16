Во Внуково таможенники нашли у россиянки 105 тысяч долларов наличными

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили у прибывшей из Грузии россиянки 105 тысяч долларов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Внуковские таможенники пресекли контрабанду 105 тыс. долларов США. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что задержанная призналась инспекторам, что у нее имеется задекларированная в Грузии такая сумма. Она добавила, что не зарегистрировала это в России из-за незнания таможенных правил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Россиянке грозит до четырех лет тюрьмы.