Politico: британские морпехи готовятся к войне с Россией в Норвегии

Британские морпехи на севере Норвегии начали подготовку к вероятному конфликту с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

«В глубоких снегах арктических гор Королевская морская пехота Великобритании готовится к войне с Россией. Элитные подразделения знакомятся с дикой природой, разбивая лагерь на снегу при температуре ниже -20», - говорится в материале.

Как заявила в интервью изданию глава МИД Великобритании Иветт Купер, на одной из военных баз в северной части Норвегии будет размещено до 1 500 королевских морпехов. Также отмечается, что военнослужащие отрабатывают применение пятой статьи НАТО о коллективной обороне, пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрабатывается для Киева новая баллистическая ракета Nightfall («Сумерки») дальностью более 500 километров.