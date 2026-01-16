МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: британские морпехи готовятся к войне с Россией в Норвегии

Ожидается, что к весне на одной из баз в северной части Норвегии будет размещено до 1 500 человек личного состава.
Глеб Владовский 16-01-2026 10:59
© Фото: marine_corps, Digital, Globallookpress

Британские морпехи на севере Норвегии начали подготовку к вероятному конфликту с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

«В глубоких снегах арктических гор Королевская морская пехота Великобритании готовится к войне с Россией. Элитные подразделения знакомятся с дикой природой, разбивая лагерь на снегу при температуре ниже -20», - говорится в материале.

Как заявила в интервью изданию глава МИД Великобритании Иветт Купер, на одной из военных баз в северной части Норвегии будет размещено до 1 500 королевских морпехов. Также отмечается, что военнослужащие отрабатывают применение пятой статьи НАТО о коллективной обороне, пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрабатывается для Киева новая баллистическая ракета Nightfall («Сумерки») дальностью более 500 километров.

#в стране и мире #подготовка #норвегия #Великобритания #морпехи
