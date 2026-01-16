МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инвестфонд из США потребовал от России 225 млрд долларов по царским долгам

В фонде предложили погасить долг за счет активов, находящихся в США.
Глеб Владовский 16-01-2026 10:13
© Фото: IMAGO, Frank Hoermann, SVEN SIMO, Globallookpress

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в суд США с требованием взыскать с России 225 млрд долларов по царским долгам. Текст документа опубликован на портале CourtListener.

«РФ, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг ее правительством-предшественником, Российской империей», - говорится в иске.

Уточняется, что иск был передан в июне 2025 года в окружной суд США по округу Колумбия. Согласно документу, фонд предлагает погасить задолженность за счет замороженных российских активов на территории США.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших европейских депозитариев Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими.

#Россия #в стране и мире #сша #Российская империя #фонд #царские долги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 