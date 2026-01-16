Инвестфонд из США потребовал от России 225 млрд долларов по царским долгам

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в суд США с требованием взыскать с России 225 млрд долларов по царским долгам. Текст документа опубликован на портале CourtListener.

«РФ, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг ее правительством-предшественником, Российской империей», - говорится в иске.

Уточняется, что иск был передан в июне 2025 года в окружной суд США по округу Колумбия. Согласно документу, фонд предлагает погасить задолженность за счет замороженных российских активов на территории США.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших европейских депозитариев Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими.