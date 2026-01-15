Артиллерист ВС РФ рассказал о работе по ВСУ «дуэтом» в Днепропетровской области

Расчет 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии понимает друг друга с полуслова - как-никак все они земляки.

«У нас в основном все с Уральского федерального округа, основная масса - все с Урала. Челябинск, Екатеринбург», - рассказал командир взвода Денислам Юсупов.

Доводилось парням работать и артиллерийским дуэтом - сразу двумя боевыми машинами.

«Все по-другому как-то ощущается. Соответственно, ты стоишь, рядом с тобой вот ваша машина стоит, и перед тобой еще другая машина другого экипажа. Она непосредственно с тобой одновременно начинает стрелять. Пыль разлетается. Ну, все равно уже ощущения прям интересные. Адреналин в крови, так скажем, поднимается», - поделился военнослужащий.

Команда «К бою!» - расчет выезжает на огневую точку.

Уральский град ожидается на позициях ВСУ в Днепропетровской области - менее чем за минуту 30 реактивных снарядов накрывают опорники ВСУ.

После серии залпов немедленный откат в район ожидания. Когда здесь появится рой дронов ВСУ, он обнаружит лишь пустое поле.

Артобстрелы и ударные дроны ВСУ - проверку боем расчет группировки «Центр» проходил не раз.

«FPV на ходу у нас из лесополки вылетало. Под бампер в резину зашло. Резина спасла. Колесо пробило, стекла вылетели. Но машину сохранили. Ездит, работает опять», - поделился военнослужащий ВС РФ.

На российские «Грады» ВСУ ведут постоянную охоту - уж слишком ощутимый урон артиллеристы наносят врагу.

«Эта машина накрывает 100 на 100, стреляем реактивными снарядами 122-го калибра. Работаем в тылы по пехоте, по боеприпасам, по минометчикам и по БПЛАшникам», - рассказал командир боевой машины Петр Волков.

Реактивные системы залпового огня открывают пути нашим штурмовикам на Красноармейском направлении. Здесь идут тяжелые бои у Гришино и к северо-западу от него - в окрестностях Белицкого и Нового Донбасса. Также российские войска наступают в направлении села Кучеров Яр со стороны Шахово и продвигаются от населенного пункта Софиевка к Павловке и Новопавловке. С каждым днем все ближе подходят к Днепропетровской области, Доброполью и Славянско-Краматорской агломерации.

«Сегодня будем работать полным пакетом по живой силе противника. Верхний ряд разряжаем для избежания попадания FPV, если прилетает, чтобы избежать детонации. Ну и еще помогают каркасы сверху, установленные на боевых машинах», - поделился боец.

РСЗО «Град» - мощное оружие площадного поражения, которое широкими мазками стирает позиции противника с карты боевых действий.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.