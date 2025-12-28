МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: задержан виновник утечки секретной информации по Венесуэле

Американский лидер допустил, что могло быть несколько причастных к утечке.
Глеб Владовский 15-01-2026 07:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В США задержали человека, виновного в раскрытии секретной информации Вашингтона по Венесуэле. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Выявлен тот, через кого шла утечка (данных. - Прим. ред.). И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле», - подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что совершивший это - «очень плохой человек». Он также допустил, что слить информацию могли несколько человек. В то же время президент не уточнил имя или должность осведомителя, а также характер утекшей информации.

Ранее Трамп «провозгласил» себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Соответствующий скриншот он опубликовал в соцсетях.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #утечка информации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 