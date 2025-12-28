Трамп: задержан виновник утечки секретной информации по Венесуэле

В США задержали человека, виновного в раскрытии секретной информации Вашингтона по Венесуэле. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Выявлен тот, через кого шла утечка (данных. - Прим. ред.). И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле», - подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что совершивший это - «очень плохой человек». Он также допустил, что слить информацию могли несколько человек. В то же время президент не уточнил имя или должность осведомителя, а также характер утекшей информации.

Ранее Трамп «провозгласил» себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Соответствующий скриншот он опубликовал в соцсетях.