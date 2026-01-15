В ФНПР рассказали о возможности неявки на работу при непогоде

Работники имеют право не выходить на работу в случае возникновения непогоды. Об этом рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

Уточняется, что снежные бури, пожары, землетрясения, а также наводнения могут стать вескими причинами неявки на работу. В таком случае следует уведомить работодателя.

«Такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», - цитирует его слова РИА Новости.

Безюков отметил, что не все работодатели поддерживают эту позицию. В трудовом законодательстве нет термина «уважительная причина» для отсутствия на рабочем месте. Несмотря на это, суды поддерживают работников, не позволяя работодателю уволить человека за прогул.

