МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФНПР рассказали о возможности неявки на работу при непогоде

Работник может подтвердить опасную ситуацию с помощью данных метеослужб или городских транспортных организаций.
Глеб Владовский 15-01-2026 06:57
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Работники имеют право не выходить на работу в случае возникновения непогоды. Об этом рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

Уточняется, что снежные бури, пожары, землетрясения, а также наводнения могут стать вескими причинами неявки на работу. В таком случае следует уведомить работодателя.

«Такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», - цитирует его слова РИА Новости.

Безюков отметил, что не все работодатели поддерживают эту позицию. В трудовом законодательстве нет термина «уважительная причина» для отсутствия на рабочем месте. Несмотря на это, суды поддерживают работников, не позволяя работодателю уволить человека за прогул.

Ранее в Роструде напомнили, что трудовое законодательство не обязывает работодателей к выплатам 13-й зарплаты.

#в стране и мире #Непогода #ФНПР #трудовое законодательство #неявка на работу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 