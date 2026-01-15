МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава управы департамента городского развития Белгорода погиб на СВО

Мэр города выразил глубокие и искренние соболезнования семье и близким героя.
Тимур Юсупов 15-01-2026 23:40
© Фото: beladm31, Telegram

Глава одной из управ департамента городского развития Белгорода Алексей Везенцев героически погиб в зоне СВО. Об этом в своем официальном Тelegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам политика, глава управы №10 не вернулся с очередного боевого задания. Чиновник с 2021 года самоотверженно работал на благо родного города, оставаясь с жителями Белгорода в самые тяжелые времена.

Особенно Демидов отметил упорный труд Везенцева в 2024 году, когда столица региона регулярно подвергалась атакам ВСУ. Алексей Александрович внес неоценимый вклад в восстановление города после разрушительных ударов - благодаря его работе было отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей.

В середине 2025 года чиновник принял решение отправиться на передовую в зону проведения специальной военной операции. Власти региона отмечают его решимость и преданность общему делу. Мэр города, от имени всех белгородцев выразил самые глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Алексея.

Ранее сообщалось, что в честь еще одного погибшего героя нашей страны - журналиста «Известий» Александра Федорчака, назовут школу в крымском поселке Нижнегорский.

#в стране и мире #белгород #погиб #герои #Белгородская облсть #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 