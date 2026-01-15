Глава управы департамента городского развития Белгорода погиб на СВО

Глава одной из управ департамента городского развития Белгорода Алексей Везенцев героически погиб в зоне СВО. Об этом в своем официальном Тelegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам политика, глава управы №10 не вернулся с очередного боевого задания. Чиновник с 2021 года самоотверженно работал на благо родного города, оставаясь с жителями Белгорода в самые тяжелые времена.

Особенно Демидов отметил упорный труд Везенцева в 2024 году, когда столица региона регулярно подвергалась атакам ВСУ. Алексей Александрович внес неоценимый вклад в восстановление города после разрушительных ударов - благодаря его работе было отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей.

В середине 2025 года чиновник принял решение отправиться на передовую в зону проведения специальной военной операции. Власти региона отмечают его решимость и преданность общему делу. Мэр города, от имени всех белгородцев выразил самые глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Алексея.

