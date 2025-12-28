Родригес провела «длительный и результативный» телефонный разговор с Трампом

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщила лично политик.

По словам государственного деятеля, беседа состоялась в среду - бывшая вице-президент республики оценила ее, как крайне результативную. Также известно, что переговоры проходили на протяжении достаточно продолжительного времени.

Ранее президент США неофициально провозгласил себя и.о. главы Венесуэлы. Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот, имитирующий интерфейс статьи о его персоне на сайте интернет-энциклопедии «Википедия», где среди его регалий числится «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы».