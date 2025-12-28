МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Родригес провела «длительный и результативный» телефонный разговор с Трампом

Беседа состоялась в среду 14 января.
Тимур Юсупов 15-01-2026 02:23
© Фото: Tian Rui, XinHua, Global Look Press

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщила лично политик.

По словам государственного деятеля, беседа состоялась в среду - бывшая вице-президент республики оценила ее, как крайне результативную. Также известно, что переговоры проходили на протяжении достаточно продолжительного времени.

Ранее президент США неофициально провозгласил себя и.о. главы Венесуэлы. Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот, имитирующий интерфейс статьи о его персоне на сайте интернет-энциклопедии «Википедия», где среди его регалий числится «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы».

#в стране и мире #Трамп #Дональд Трамп #венесуэла #Делси Родригес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 