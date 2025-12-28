В ЕС приняли решение о новом снижении потолка цен на нефть из России

В Евросоюзе утвердили снижение потолка цен на нефть из России. Соответствующее решение опубликовано на сайте блока.

«С 1 февраля вступает в силу новый сниженный потолок цен на нефть из России - 44,1 доллара за баррель. Это уже второй этап снижения лимита за последнее время», - пишет RT.

Отмечается, что введенный еще в конце 2022 года механизм подразумевал ограничение до 60 долларов за баррель. Однако осенью 2025 года ограничение снизили до 47,6.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и G7 планируют запретить транзит российской нефти на западных судах. По данным Reuters, ограничения войдут в новый пакет санкций ЕС. Он будет разработан уже в начале 2026 года.