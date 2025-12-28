Командир минометчиков объяснил, от чего зависит «живучесть» расчета

Штурмовики группировки «Север» продолжают расширять буферную зону в приграничье Белгородской области. Огневую поддержку наряду с другими артиллерийскими орудиями оказывают минометы.

Работать они могут с разных позиций: открытой, закрытой и полузакрытой. Как правило, бойцы выбирают два последних варианта - чем лучше орудие замаскировано, тем дольше и результативнее расчет сможет вести огонь, оставаясь при этом незамеченным.

«Больше требуются закрытые огневые позиции, на уровне не менее трех метров закапываться. Живучесть расчета от этого зависит», - сказал командир взвода с позывным Бурый.

Сейчас группировка «Север» готовит дополнительные расчеты минометчиков: на полигоне учатся как новобранцы, так и люди с большим боевым опытом. План обучения для всех один: сначала теория: топография, техника наводки, теория по типам боеприпасов и особенностям каждого орудия, далее практика - непосредственно огневая подготовка.

Миномет обычно работает примерно в трех километрах от цели, 120-миллиметровое орудие - чуть подальше, около шести километров. От слаженности работы расчета и точности наводки зависит успешное продвижение пехоты.

На передовой бойцы часто используют тактику кочующего миномета, работают как мобильная огневая группа. Такой подход рискован, но позволяет точечно поражать самые важные цели.

«Только выявили цели, приехали, отработали, уехали. Задача была - максимально быстро отработать, максимально точно и уехать, чтобы нас не поразили», - пояснил инструктор с позывным Воден.

Если острой необходимости постоянно перемещаться по огневым точкам нет, бойцы стараются как можно лучше спрятать свои орудия.

«Одна Д-30 стояла гаубица в 500 метрах от линии соприкосновения, за полгода работы ее ни разу не вычислили. Позиция была подготовлена так, что сверху по крышке пройдешь, где стояло орудие, ты даже не поймешь, что там орудие. Открывались крышки, сразу же поднимался ствол наведенный, отрабатывал и закрывались крышки», - рассказал Воден.

Группировка «Север» применяет на Харьковском направлении минометы разного калибра, самоходные и буксируемые, бойцы ведут огонь по различным целям и часто меняют тактику действий в зависимости от задач и участка фронта. В Харьковской области наши штурмовики двигаются дальше: бои идут в пригородах освобожденного Волчанска. Несмотря на попытки врага контратаковать российские подразделения, они одновременно давят на позиции противника в районах Старицы, Лимана и Волчанских Хуторов.