Тело обнаружили в районе поисков экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Полиция не подтверждала, что тело принадлежит пропавшему бизнесмену, ведутся следственные действия.
Анна Касаткина 14-01-2026 21:44
© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Globallookpress

На Кипре в прибрежной зоне деревни Авдиму нашли тело неизвестного мужчины, сообщило издание Cyprus Mail со ссылкой на местные правоохранительные органы. В этом районе велись поиски пропавшего 7 января предпринимателя и бывшего генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера.

Тело находится в состоянии значительного разложения, поэтому визуально его опознать невозможно. Полиция пока не подтверждала, что оно принадлежит 56-летнему Баумгертнеру. Власти заявили, что для установления личности погибшего потребуется проведение судебно-медицинской экспертизы, включая анализ ДНК.

На месте работают представители кипрской полиции совместно с сотрудниками британской военной базы, поскольку территория подпадает под их юрисдикцию. Вскрытие тела планируют провести в четверг.

Владислав Баумгертнер - бывший генеральный директор одного из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире, компании «Уралкалий». В августе 2013 года бизнесмена, который также являлся председателем наблюдательного совета Белорусской калийной компании, арестовали в Белоруссии по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. В ноябре того же года его экстрадировали в Россию, где уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

В последние годы Баумгертнер жил в Лимассоле. После его пропажи 7 января для поисков были задействованы полиция, силы гражданской обороны, вертолеты и беспилотники.

#Кипр #поиски #пропажа #Уралкалий #Владислав Баумгертнер
