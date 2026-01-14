В Минздраве США удивились, что Трамп еще жив

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший высказался о любви главы Белого дома США Дональда Трампа к фастфуду. По его словам, президент США употребляет его слишком много.

«Он ест действительно вредную еду: McDonalds, KFC, диетическую колу... Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», - сказал он в подкасте Кэти Миллер.

По словам Кеннеди, Трамп нормально питается в своих резиденциях, но в дороге стабильно прибегает к фастфуду. При этом американский лидер признавался, что планирует похудеть.

Свое пристрастие к подобной пище Трамп объясняет доверием к профильным крупным пищевым корпорациям.

