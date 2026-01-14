МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минздраве США удивились, что Трамп еще жив

Американский лидер является большим любителем популярных сетевых ресторанов быстрого питания.
Константин Денисов 14-01-2026 19:12
© Фото: ianmiles, Х

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший высказался о любви главы Белого дома США Дональда Трампа к фастфуду. По его словам, президент США употребляет его слишком много.

«Он ест действительно вредную еду: McDonalds, KFC, диетическую колу... Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», - сказал он в подкасте Кэти Миллер.

По словам Кеннеди, Трамп нормально питается в своих резиденциях, но в дороге стабильно прибегает к фастфуду. При этом американский лидер признавался, что планирует похудеть.

Свое пристрастие к подобной пище Трамп объясняет доверием к профильным крупным пищевым корпорациям.

Ранее глава Белого дома Трамп «провозгласил» себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в соцсетях.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #еда #фастфуд
