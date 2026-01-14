МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с крушением поезда

Жертвами катастрофы стали не менее 22 человек.
Константин Денисов 14-01-2026 18:56
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну в связи с крушением пассажирского поезда в провинции Накхонратчасима. Текст телеграммы опубликован на портале Кремля.

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», - говорится в ней.

Помимо слов поддержки родным и близким погибших, глава государства также передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия произошла 14 января. Причиной стало падение строительного крана на проходивший в этот момент по путям поезд, который перевозил 190 пассажиров.

По последней информации, погибли 22 человека. Еще 55 пассажиров получили различные травмы.

#в стране и мире #Владимир Путин #соболезнования #Таиланд #крушение поезда
