Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с крушением поезда

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну в связи с крушением пассажирского поезда в провинции Накхонратчасима. Текст телеграммы опубликован на портале Кремля.
«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», - говорится в ней.
Помимо слов поддержки родным и близким погибших, глава государства также передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Трагедия произошла 14 января. Причиной стало падение строительного крана на проходивший в этот момент по путям поезд, который перевозил 190 пассажиров.
По последней информации, погибли 22 человека. Еще 55 пассажиров получили различные травмы.
