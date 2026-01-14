Более 70 тысяч жителей Брянской области остались без света после удара ВСУ

Более 70 тысяч жителей Брянской области остались без электричества после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Противник ударил по Клинцовской теплоэлектростанции и Найтоповичской электроподстанции. Оба объекта получили повреждения и временно вышли из строя.

«Украинские террористы целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз заверил, что аварийные работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся. Ситуация находится полностью под контролем региональных властей.

Девятого января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезно пострадал один из объектов городской инфраструктуры.