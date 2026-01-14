«Очень добрый и юморной»: актер Ильин поделился воспоминаниями о Золотовицком

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа Владимир Ильин поделился со «Звездой» воспоминаниями об Игоре Золотовицком. Они вместе снимались в фильме «Заяц над бездной» и сериале «Сыщик Путилин».
«Я очень люблю этого человека и не хочу говорить "любил". Он очень добрый и юморной. Воспоминания только теплые. Талантливейший человек и актер», - сказал Ильин.
Артист также выразил соболезнования родным и близким Игоря Золотовицкого.
Напомним, актера и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого не стало сегодня утром. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артисту было 64 года.
