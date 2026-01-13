«Ураганы» нанесли мощный удар по ВСУ на Красноармейском направлении

Российские артиллеристы нанесли суперудар по противнику несколькими РСЗО «Ураган» на Красноармейском направлении.

Километры бездорожья. Кругом поля и редкие посадки. Под прикрытием тумана артиллеристы 61-й бригады морской пехоты группировки «Центр» выдвигаются выполнять боевые задачи на Красноармейском направлении.

Вес каждого снаряда «Урагана» около 300 килограммов. Для зарядки используется машина с высокой проходимостью на основе ЗИЛ-135.

Лучше погоды для артиллерии не придумаешь. Туман - лучшая маскировка, он не дает противнику обнаружить машины. Сами «Ураганы» размещены в заглубленных позициях - капонирах. Как только машина с боекомплектом подъезжает, бойцы должны за секунды вывести «Ураган» и быстро его зарядить.

Боекомплект загружают вдалеке от огневых позиций, в лесу. Но даже там есть риск обнаружения противником. Именно поэтому необходимо действовать быстро.

«Максимальное время на позиции - 15 минут. За это время мы должны развернуть пакет, навестись, совершить огонь, собраться и вернуться в район ожидания», - поделился наводчик расчета с позывным Облом.

Чаще всего «Ураганы» отстреливают только половину ракет на одной позиции. Но этот случай стал исключением - в ход пошел весь боекомплект. И не только у одного расчета.

«Недавно на уровне командования вошли в контакт с другими системами залпового огня и совершили в нескольких направлениях одновременно массовый удар по противнику. Цель поражена. Доложили, что все подавлено», - рассказал Облом.

Потери у ВСУ значительные - уничтожены пункты временной дислокации, укрепления, техника и склады.

«Подразделение показывает себя очень хорошо. У них есть заряд на победу. Каждая работа для них - особый заряд. Они прямо рвутся в бой. Потому что знают, что наша система является основным калибром нашей бригады. И те цели, которые наши коллеги не могут достать, ложатся на их плечи», - сказал командир реактивной артиллерийской батареи с позывным Викинг.

«Ураган» для противника - приоритетная цель, и охота за ним ведется тщательно. Все из-за технических характеристик: калибр - 220 миллиметров, а количество реактивных снарядов в пакете - 16. При этом дальность может достигать 35 километров. «Ураган» может бить и по тылам противника, что делает эту систему незаменимой.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.