В Кургане создали титановые имплантаты для замещения поврежденных костей

Курганские инженеры и специалисты центра Илизарова начали тестировать на травмированной овечке новый имплантат, которым замещают отсутствующие или поврежденные фрагменты костей. В большеберцовую кость животному вживили титановую конструкцию. Она должна заменить удаленный фрагмент кости. Всего полчаса после двухчасовой операции, а Долли уже опирается на прооперированную конечность.

Имплантаты должны будут заместить отсутствующие у больного участки костей. Причем как нижних, так и верхних конечностей. Дефект, который восполнят титановые модули, может варьироваться от одного до 20 сантиметров. Эта утилитарность изделия является главной его отличительной особенностью от методов, которые применяются в мире.

Сегодня имплантаты печатают индивидуально для каждого пациента на 3D-принтерах. Это долго, дорого и не всегда эффективно. Медицинских центров, которые занимаются подобной практикой, катастрофически мало. Специалисты центра Илизарова в Кургане утверждают, что их изобретение быстро и надежно смогут установить в любой районной больнице.

Изобретение зауральских ортопедов не было бы реализовано без сотрудничества с инженерами и металлургами. На помощь пришли ученые Курганского госуниверситета. Больше года группа молодых специалистов разрабатывала конструкцию и дизайн будущего имплантата. Было найдено элегантное решение основной задачи - возможность применять изделия для больных любого возраста, роста, комплекции и пола. Высота каждого модуля будет одинаковой - один сантиметр. А вот диаметр разный - от 10 до 30 миллиметров. Они подойдут большинству жителей планеты.

«Он отличается высокими антикоррозионными свойствами. Его достаточно тяжело разрушить за счет воздействия... Он достаточно прочен, легок», - рассказал проректор по научной работе Курганского государственного университета Артем Шаров.

В ближайшее время новый метод будет запатентован. Пакеты документов уже направлены в соответствующие структуры. А у зауральских ортопедов и инженеров новая сложнейшая задача - клинические испытания модульных имплантатов. По многим оценкам, этот эксперимент должен стать главной сенсацией в мировой ортопедии в наступившем году.