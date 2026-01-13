МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: Трамп пошлинами хочет усилить протесты в Иране

Специалист считает, что 25% пошлин Трампа против всех торгующих с Ираном стран не приведут к ожидаемому результату.
Игнат Далакян 13-01-2026 13:25
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп не откажется от идеи раскачать и дестабилизировать ситуацию в Иране. Об этом рассказал «Звезде» научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сейчас самый пик нестабильности в Иране. Понятно, что ставка США - это как раз дестабилизировать Иран изнутри, взорвать его, не прибегая к широкомасштабному военному вторжению. Именно вот так, с помощью технологии цветной революции, а санкции, по их мнению, должны все это дело только ухудшить», - объяснил специалист.

При этом он отметил, что санкции ни к чему не приводят, а лишь консолидируют общество стран, против которых они вводятся.

«Санкции бы работали, если б Иран был в одиночестве. А весь мир против него консолидировался и вводил бы санкции», - сказал Блохин.

Ранее американский президент Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины против всех торгующих с Ираном стран. Политик назвал данную меру окончательной и безапелляционной.

