Politico: Париж стремится вынудить Киев закупать только европейское оружие

Франция хочет запретить Украине покупать оружие у США за счет кредитов. Об этом сообщила газета Politico.

«Стремление Франции ввести жесткую оговорку “Покупай европейское” свяжет Киеву руки», - говорится в материале.

Отмечается, что Нидерланды и Германия расходятся во мнении с Парижем, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие. В то же время Франция хочет ограничить поступление денег в бюджет Вашингтона. Отмечается, что разногласия на тему свободы выбора на покупку оружия обострились после заявлений США по поводу Гренландии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины на 800 миллиардов евро в следующем десятилетии может привести Европейский союз к экономическому краху.