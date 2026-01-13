МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: Париж стремится вынудить Киев закупать только европейское оружие

Многие страны хотят сохранить для Украины возможность выбирать, у кого закупать вооружение.
Глеб Владовский 13-01-2026 13:19
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Франция хочет запретить Украине покупать оружие у США за счет кредитов. Об этом сообщила газета Politico.

«Стремление Франции ввести жесткую оговорку “Покупай европейское” свяжет Киеву руки», - говорится в материале.

Отмечается, что Нидерланды и Германия расходятся во мнении с Парижем, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие. В то же время Франция хочет ограничить поступление денег в бюджет Вашингтона. Отмечается, что разногласия на тему свободы выбора на покупку оружия обострились после заявлений США по поводу Гренландии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины на 800 миллиардов евро в следующем десятилетии может привести Европейский союз к экономическому краху

#в стране и мире #Франция #Украина #сша #ограничение #Поставки вооружений
