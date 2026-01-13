МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Молдавский депутат объяснил, почему Санду хочет объединения с Румынией

По словам молдавского парламентария, Санду играет на настроениях граждан, чтобы поддержать свой падающий рейтинг.
Игнат Далакян 13-01-2026 11:13
© Фото: Родион Прока, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Молдавии растет число граждан, которые не против присоединиться к Румынии, а на этих настроениях играет президент Майя Санду, чтобы поддержать свой падающий рейтинг. Об этом рассказал «Звезде» депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Идея евроинтеграции уже начинает проваливаться. Европейская интеграция невозможна скоро. Вот она и заигрывает такими идеями - мол, ребята, не все пропало, у нас есть более короткий путь. Вступим в Румынию, а значит, будем и в НАТО, и в ЕС, будут и зарплаты как у них, будет уровень жизни и так далее. Вот на что нацелены такие заявления», - объяснил парламентарий.

По его словам, часть населения Молдавии очень положительно воспримут такую идею. Однако депутат напомнил, что в настоящий момент 60-70% молдавского населения все-таки выступают против насильственной интеграции и за сохранение независимости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за объединение Молдавии с Румынией. Она заявила, что такой маленькой стране, как Молдавия, становится все сложнее выжить как суверенному государству.

#Молдавия #Румыния #Майя Санду #Депутат #наш эксклюзив #объединение
