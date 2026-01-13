Молдавский депутат объяснил, почему Санду хочет объединения с Румынией

В Молдавии растет число граждан, которые не против присоединиться к Румынии, а на этих настроениях играет президент Майя Санду, чтобы поддержать свой падающий рейтинг. Об этом рассказал «Звезде» депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Идея евроинтеграции уже начинает проваливаться. Европейская интеграция невозможна скоро. Вот она и заигрывает такими идеями - мол, ребята, не все пропало, у нас есть более короткий путь. Вступим в Румынию, а значит, будем и в НАТО, и в ЕС, будут и зарплаты как у них, будет уровень жизни и так далее. Вот на что нацелены такие заявления», - объяснил парламентарий.

По его словам, часть населения Молдавии очень положительно воспримут такую идею. Однако депутат напомнил, что в настоящий момент 60-70% молдавского населения все-таки выступают против насильственной интеграции и за сохранение независимости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за объединение Молдавии с Румынией. Она заявила, что такой маленькой стране, как Молдавия, становится все сложнее выжить как суверенному государству.