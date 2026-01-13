Зенитчики группировки «Восток» сбили ракеты ВСУ еще на подлете

Зенитчики группировки «Восток» продолжают надежно прикрывать небо от ударов ВСУ, отражая попытки противника атаковать как военные, так и гражданские объекты. О работе расчетов ПВО в зоне ответственности группировки рассказала корреспондент Анна Цепаева.

Очередная ракета противника была уничтожена еще на подлете. Британская Storm Shadow, которую в ВСУ долгое время называли «трудноуязвимой», была перехвачена и сбита расчетами зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Следы от работы ПВО в небе стали наглядным подтверждением точных и слаженных действий боевых расчетов.

Несмотря на то что украинская сторона все чаще экономит высокоточное вооружение, попытки наносить удары по тыловым районам не прекращаются. В зоне ответственности группировки «Восток» такие атаки встречают плотную противовоздушную оборону.

«Бук-М3» способен контролировать воздушное пространство в радиусе до 70 километров, обнаруживая цели на высотах от нескольких десятков метров до десятков километров. Комплекс работает в круглосуточном режиме, обеспечивая защиту и быстро реагируя на любые угрозы.

Одним из ключевых преимуществ системы является скорость работы - от обнаружения цели до пуска ракеты проходят считаные секунды. В системе ПВО «Бук-М3» занимает особое место - он мобильнее тяжелых комплексов и при этом перекрывает дистанции, недоступные ближним средствам защиты.

«Сбиваем УАБы, РСЗО HIMARS, охотимся на самолеты. Последнее, что я сбивал, это была авиационная бомба. Вылетели самолеты противника. Спустили УАБы. Самолет быстро скрылся, дабы не быть пораженным нашим комплексом. Все штатно - захват, сопровождение, пуск. Цель уничтожена», - отметил командир батареи ЗРК с позывным Фанатик.

По словам военнослужащих, противник предпринимает попытки действовать на предельно малых и предельно больших высотах, однако универсальность комплекса делает уход от поражения практически невозможным. «Бук-М3» способен сопровождать и уничтожать сразу несколько целей одновременно.

«Они стараются так отработать, чтобы по ним нельзя было взаимно отработать. В любом случае комплекс настолько универсальный, что от него скрыться в небе практически невозможно. Потому что он все видит. У него очень большая дальность обзора, может сбивать одновременно до шести целей», - сказал начальник расчета с позывным Крас.

На выполнение всех этапов - от получения приказа до полной боевой готовности - у расчетов уходит менее 10 минут. От точности и скорости их работы напрямую зависит безопасность не только линии боевых действий, но и глубокого тыла. В зоне ответственности группировки «Восток» воздушное пространство остается под надежной защитой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.