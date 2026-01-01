МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Намибия планирует экспортировать в Россию говядину и пиво

Посол Намибии в России выразила уверенность, что говядина и пиво из страны придется по вкусу россиянам.
Игнат Далакян 01-01-2026 14:47
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Намибия может начать поставлять в Россию пиво и говядину. Об этом рассказала посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.

«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире», - цитирует дипломата РИА Новости.

Она выразила уверенность в том, что россиянам оно придет по вкусу и добавила, что в Намибии будут искать возможность поставок в Россию.

Кроме того она рассказала о планах экспорта в Россию говядины и других некоторых продуктов.

«У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», - рассказала она.

Ранее в Россию стали поставлять яблоки из Афганистана. Из Кандагара было экспортировано 50 тонн этих фруктов.

