На Курской АЭС-2 запустили новый энергоблок №1

Его подключили к единой российской энергосистеме.
Константин Денисов 01-01-2026 12:55
© Фото: rosatomru, Telegram

Новый энергоблок №1 Курской АЭС начал работу. Об этом сообщили в «Росатоме».

Сейчас он работает на мощности 240МВт. Этот составляет 35-40% от его возможностей. В планах - разогнать блок со временем до 100%.

Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев отметил непростые условия, в которых возводились блоки. ВСУ постоянно пытались атаковать объект.

«Тем ценнее, что в конце уходящего года первый энергоблок Курской АЭС-2 был впервые включен в энергосистему страны», - сказал Лихачев.

Его первый заместитель Андрей Петров добавил, что новый объект позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области.

Ранее Лихачев в беседе со «Звездой» заявил, что старт работы Запорожской АЭС будет зависеть от геополитической обстановки.

#в стране и мире #Росатом #Алексей Лихачев #заэс #Курская АЭС-2
