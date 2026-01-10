МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы FPV-дронов сожгли «Хамви» и пикап боевиков в Купянском районе

Операторы беспилотников 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии срывают все попытки украинских националистов осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств.
10-01-2026 06:11
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы ВСУ операторами FPV-дронов группировки «Запад». Они были сняты в зоне проведения спецоперации в Купянском районе Харьковской области.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что операторы беспилотников 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии срывают все попытки ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств. На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов, которыми были уничтожены боевая бронированная машина американского производства HMMWV, пикап и наземный робототехнический комплекс ВСУ. В Минобороны уточнили, что кадры сняты в районе населенного пункта Петровка. Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике наши дроноводы срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника.

Ранее в Минобороны России рассказали, как расчет ударных беспилотников в составе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил подземное укрытие боевиков в Харьковской области. При этом применялись FPV-дроны «Упырь» на оптоволокне, снабженные осколочно-фугасными зарядами.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

