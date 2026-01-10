МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Водители, штурмующие сугробы во Владивостоке, попали на видео

В уборке снега задействованы более 160 единиц спецтехники, перекрыты дороги, движение по городу ограничено.
Ян Брацкий 10-01-2026 11:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры из Владивостока, который заметает снегом из-за циклона. Городские службы проводят непрерывную уборку снега. На дороги вывели дополнительную технику.

Более 160 единиц спецмашин работают круглосуточно. Основные работы будут выполнены ночью, когда снегопад прекратится. Автомобилистов и пешеходов призвали быть предельно внимательными и по возможности не пользоваться личным транспортом.

На наиболее сложных и опасных участках автодорог работают мобильные экипажи ГИБДД и МЧС России. Во Владивостоке временно ограничено движение транспорта на трассе «Седанка - Патрокл». Ограничение ввели из-за сильного снега и резкого ухудшения видимости, водителям сообщат, когда трассу откроют.

#Погода #Владивосток #Циклон #снегопад #наш эксклюзив
