МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Guardian: экс-премьер Британии Джонсон зарабатывал на контактах

С 2022 по 2024 год политик проводил махинации, которые могли идти вразрез с правилами этики.
Глеб Владовский 2025-09-09 08:10:34
© Фото: IMAGO, Jameson_Wu, Globallookpress

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получал выгоду от связей и своего влияния после ухода с поста главы правительства. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении данные.

Как отмечает издание, американская НКО Distributed Denial of Secrets получила доступ к информации о деятельности экс-премьера, которая, предположительно, нарушала правила этики и лоббирования. Данные охватывают период с 2022 по 2024 год.

«Данные содержат электронные письма, счета, речи и деловые контракты. Они проливают свет на внутреннюю работу субсидируемой государством компании, которую Джонсон основал после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года», - говорится в материале.

Отмечается, что в 2024 году Джонсон якобы получил 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако сам политик заявлял, что ему не заплатили. Кроме того, утверждается, что экс-премьер мог якобы лоббировать интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии взамен на просьбу донести до кронпринца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда своего делового предложения об одной из компаний, управляемых самим Джонсоном.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Британии позвали в большую политику. Такие предложения ему поступают от высокопоставленных членов оппозиционной Консервативной партии, что связано с низкими рейтингами тори.

#в стране и мире #Борис Джонсон #Великобритания #махинации #Контакты #выгода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 