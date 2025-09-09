Guardian: экс-премьер Британии Джонсон зарабатывал на контактах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получал выгоду от связей и своего влияния после ухода с поста главы правительства. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении данные.

Как отмечает издание, американская НКО Distributed Denial of Secrets получила доступ к информации о деятельности экс-премьера, которая, предположительно, нарушала правила этики и лоббирования. Данные охватывают период с 2022 по 2024 год.

«Данные содержат электронные письма, счета, речи и деловые контракты. Они проливают свет на внутреннюю работу субсидируемой государством компании, которую Джонсон основал после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года», - говорится в материале.

Отмечается, что в 2024 году Джонсон якобы получил 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако сам политик заявлял, что ему не заплатили. Кроме того, утверждается, что экс-премьер мог якобы лоббировать интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии взамен на просьбу донести до кронпринца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда своего делового предложения об одной из компаний, управляемых самим Джонсоном.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Британии позвали в большую политику. Такие предложения ему поступают от высокопоставленных членов оппозиционной Консервативной партии, что связано с низкими рейтингами тори.