Россиянам рассказали о сроках выбора формы получения льгот

Россиянам, которые имеют право на соцподдержку, необходимо до 1 октября определиться с формой получения льгот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ из Социального фонда России.

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», - говорится в содержании документа.

Как отмечает агентство, говоря про натуральную поддержку, речь идет в том числе о медикаментах, бесплатном проезде на общественном транспорте в медучреждения и обратно. В случае когда это не требуется, человек может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 1 728,46 рубля.

Ранее экономист Игорь Балынин рассказал, что предпенсионеры в России обладают рядом льгот, которые можно получить, подав заявление лично в налоговый орган или на сайте ФНС.