МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали о сроках выбора формы получения льгот

Им необходимо определиться между натуральной или денежной формой поддержки.
Глеб Владовский 2025-09-09 07:37:29
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Россиянам, которые имеют право на соцподдержку, необходимо до 1 октября определиться с формой получения льгот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ из Социального фонда России.

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», - говорится в содержании документа.

Как отмечает агентство, говоря про натуральную поддержку, речь идет в том числе о медикаментах, бесплатном проезде на общественном транспорте в медучреждения и обратно. В случае когда это не требуется, человек может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 1 728,46 рубля.

Ранее экономист Игорь Балынин рассказал, что предпенсионеры в России обладают рядом льгот, которые можно получить, подав заявление лично в налоговый орган или на сайте ФНС.

#Россия #в стране и мире #льготы #соцподдержка #социальный фонд россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 