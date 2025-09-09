Ребенок и двое взрослых пострадали при мощном пожаре в Москве

Сильный пожар в многоквартирном доме произошел на юго-западе Москвы. В результате пострадали три человека, включая ребенка - они госпитализированы, сообщили в МЧС РФ.

Пожар распространился на две квартиры на 4-5 этажах, его площадь на момент ликвидации открытого горения составила 65 квадратных метров. В тушении задействовали почти 70 пожарных и 22 единицы техники.

Спасатели эвакуировали жителей двух подъездов - всего 48 человек. Для них развернут пункт временного размещения. На данный момент пожар ликвидирован.