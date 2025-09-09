Додик попросил Лаврова помочь предотвратить госпереворот в Республике Сербской

Россия решительно осуждает попытки Запада совершить переворот в Республике Сербской. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Он провел переговоры с президентом страны Милорадом Додиком. Западные страны стремятся установить контроль над Боснией и Герцеговиной, отметил министр. Кризис, который происходит сейчас в стране он назвал дестабилизирующим весь балканский регион.

В доме приемов МИД - президент республики Сербская Милорад Додик. В повестке переговоров с Сергеем Лавровым, помимо двустороннего сотрудничества, ключевая тема: попытки Западной коалиции совершить в республике госпереворот.

«Их деструктивные замыслы очевидны, они их особенно и не скрывают - заполучить безраздельный контроль нал Боснией и Герцеговиной, лишить сербов из прав, превратить страну в унитарное государство с послушным правительством, послушными судебными и прочими органами власти», - сказал Лавров.

Со дня натовских бомбардировок боснийских сербов прошло уже 30 лет. Тогда, в 95-м, когда Западу все же удалось разорвать югославский союз в клочья, появились две республики: Сербская и Босния и Герцеговина. Этому событию предшествовало заключение Дейтонского соглашения, одним из гарантом которого стала Россия. Согласно решению совбеза ООН Босния и Герцеговина оставалась единым государством со столицей в Сараево, но была разделена на две части: мусульманско-хорватскую Федерацию - это 51% территории и Республику Сербскую - 49%.

Такое решение устраивало всех, и мир действительно наступил, однако на Западе решили, что кто-то со стороны должен следить за выполнением условий этого соглашения, и без формальных процедур от себя направили кого-то наподобие городового - им стал гражданин Германии Кристиан Шмидт.

«Уже несколько лет у нас присутствует неназначенный иностранец, которого зовут Шмидт, которому это доверие оказала госпожа Меркель, у нее не было возможности куда-то приткнуть его в Германии, так она нам его направила, чтобы он нам проблемы создавал», - возмущен Додик.

Официально должность Шмидта звучит как "действующий Высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине". В своей работе он активно использует так называемые «Боннские полномочия», позволяющие вносить коррективы в законы страны. Так, ему удалось изменить избирательное законодательство, расширить уголовную ответственность, запретить решения парламента Республики Сербской, а в текущем году ввести санкции против партий, находящихся у власти в республике.

По словам Сергея Лаврова, все эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, цель которых - свержение действующей власти.

«Самозванец Шмидт, которого совбез не назначал, не является кем то ни было и не обладает какими бы то ни было полномочиями. Вот этот самозванец принимает решение, что те, кто не согласны с его постановлениями, попадают под статью. Ну как вам это нравится? В лице этого персонажа мы видим олицетворение политики запада по осуществлению цветных революций, а попросту говоря - госпереворотов», - назвал Лавров вещи своими именами.

И в феврале этого года зашли еще дальше: боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запретил в течение шести лет занимать госдолжности, мотивируя это решение тем, что президент не выполнял указы того самого Шмидта.

«Этот Шмидт получает зарплату 24 тысячи евро в месяц, а со всеми бонусами - 41 тысяча. Не платит налоги ни в Боснии, ни в Германии, потому что считается, что он работает в горячей точке. Его охраняют немецкие спецслужбы, а не полиция ООН. У него нет паспорта ООН, у него немецкий паспорт, он приехал отомстить республике Сербской, так как он знаменитый исследователь нацистских структур», - уверен Додик. «В связи с этим я прошу министра иностранных дел России через систему ООН и двусторонние контакты помочь закрыть этот аппарат высокого представителя, который должен был отслужить год, а остался здесь на 30 лет», - обратился глава Республики Сербской к руководителю внешнеполитического ведомства России.

Также Милорад Додик поблагодарил Сергея Лаврова и отдельно российского президента за твердую позицию в защите международного права.

Ранее Додик заявлял о том, что республика объявит о независимости в случае, если на нее будут продолжать оказывать давление. В октябре этого года власти намерены провести референдум, где будет задан всего один вопрос: согласны ли люди с решением ЦИКа о лишении его президентских полномочий - и такой расклад событий может поставить западную коалицию в тупик, ведь там не привыкли советоваться с народом.