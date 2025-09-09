МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На хоккейной тренировке в Свердловской области скончался ребенок

У погибшего не наблюдалось никаких проблем со здоровьем.
Тимур Юсупов 2025-09-09 22:35:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Подросток-хоккеист из Свердловской области скончался прямо во время тренировки. Как пишет издание Life, юному спортсмену из города Асбест было всего 14 лет.

По имеющимся данным, трагедия произошла вечером 9 сентября. Ученики детской спортивной школы «Хризотил» выполнили разминочные упражнения и приступили к занятиям, как вдруг один из мальчиков внезапно потерял равновесие и упал на лед.

Дежурившие в здании медицинские работники попытались реанимировать подростка, однако их старания оказались безрезультатными - ребенок скончался. На данный момент по факту смерти хоккеиста проводится проверка. Если верить тренеру спортивной секции, у мальчика никогда не наблюдалось никаких проблем со здоровьем - более того, он постоянно проходил регулярные медицинские комиссии.

#Спорт #в стране и мире #несчастный случай #смерть детей
