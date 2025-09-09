Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок прямо на сцене

Новоизбранный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание прямо на сцене во время своего первого публичного выступления. Инцидент запечатлели на видео снимавшие мероприятие журналисты.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в какой-то момент чиновница начала медленно шататься из стороны в сторону, а через несколько секунд наклонилась вперед и упала на пол, опрокинув стоявшую перед ней пластиковую трибуну.

Несмотря на то, что при падении Ланн ударилась головой, вовремя подоспевшие на подмогу зрители оказали ей первую помощь и вскоре министр вернулась в сознание. Свое плохое самочувствие она объяснила внезапным падением уровня сахара в крови.

«Это был не совсем обычный вторник. Вот что может произойти, когда у тебя падает уровень сахара в крови», — иронично прокомментировала ситуацию политик.

Элизабет Ланн заняла пост министра здравоохранения только сегодня, после того, как ее предшественница внезапно оставила свой пост.