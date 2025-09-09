Овечкин провел первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин провел первую тренировку в составе «Вашингтон Кэпиталз» перед стартом сезона НХЛ 2025/26. Видео занятия опубликовал журналист The Hockey News Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Хоккеист участвовал в раскатке, а также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин вернулся в США накануне. Весь отпуск форвард провел в Москве и лишь на две недели покидал Россию, когда отдыхал с друзьями в Турции.

В апреле 2025 года россиянин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Сейчас на счету российского нападающего 897 голов.

Следующий сезон станет для 39-летнего Овечкина последним по контракту с «Вашингтоном». В составе клуба он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.