Экономист заявил, что снижение ставок не вызовет массового оттока вкладчиков

Ведущий научный сотрудник и завлабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему не стоит ждать сильного оттока вкладчиков по депозитам из-за снижения банками ставок.

«Другие формы размещения запасов денежных резервов - более рискованные по сравнению с депозитами. Скажем, инвестирование в фондовый рынок, в ценные бумаги. Поэтому я не ожидаю серьезного оттока средств из депозитов», - сказал Колганов.

Эксперт добавил, что банки, вероятнее всего, заранее закладывали в свои риски возможное снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

Кроме того, по его мнению, в ближайшее время ЦБ не будет продолжать снижать ключевую ставку, но если это произойдет, то и банки продолжат снижение ставок по вкладам.

Ранее в регуляторе заявили, что не планируют повышать уровень цели по инфляции с текущих 4%.