МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экономист заявил, что снижение ставок не вызовет массового оттока вкладчиков

Банки принимают меры, чтобы обезопасить себя от убытков.
Константин Денисов 2025-09-09 16:44:33
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник и завлабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему не стоит ждать сильного оттока вкладчиков по депозитам из-за снижения банками ставок.

«Другие формы размещения запасов денежных резервов - более рискованные по сравнению с депозитами. Скажем, инвестирование в фондовый рынок, в ценные бумаги. Поэтому я не ожидаю серьезного оттока средств из депозитов», - сказал Колганов.

Эксперт добавил, что банки, вероятнее всего, заранее закладывали в свои риски возможное снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

Кроме того, по его мнению, в ближайшее время ЦБ не будет продолжать снижать ключевую ставку, но если это произойдет, то и банки продолжат снижение ставок по вкладам.

Ранее в регуляторе заявили, что не планируют повышать уровень цели по инфляции с текущих 4%.

#Банки #ЦБ РФ #наш эксклюзив #Ключевая ставка #вклады
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 