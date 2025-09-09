МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Невеста врача заявила, что он не мог сам выпасть из окна ЖК в Москве

По словам невесты погибшего, Павел хотел вернуться работать в детскую реанимацию и готовился к свадьбе.
Игнат Далакян 2025-09-09 12:13:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Врач-педиатр не мог сам выпасть из окна ЖК на севере Москвы, куда он приехал на вызов к ребенку минувшей ночью. Об этом сообщила «Звезде» невеста медика Марина.

Она рассказала, что накануне пара вернулась с конгресса по педиатрии из Сочи. По ее словам, Павел был очень доволен и строил планы на будущее.

«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать на вызове и просто не мог», - сказала Марина.

Павел хотел вернуться работать в детскую реанимацию и готовился к свадьбе. Отношения с семьей у него были хорошие, отметила невеста.

Трагедия произошла в Москве на Хорошевском шоссе. Врач-педиатр прибыл на вызов по указанному адресу. Спустя время его тело нашли под окнами многоэтажки. Следственный комитет начал проверку.

#Москва #Трагедия #врач #наш эксклюзив #медик #элитный ЖК
