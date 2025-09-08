Россиян предупредили об ответственности за общение с нейросетями

Использование нейросетей и чат-ботов стало уже стало нормой в повседневной жизни. Однако не все знают, что та же переписка с ИИ может иметь и юридическую силу. Об этом рассказал в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, цифровая переписка - в мессенджерах, почте или других онлайн-каналах - может рассматриваться как письменное доказательство, если она достоверна и используется как обычный способ взаимодействия. Это правило распространяется и на переписку с ИИ», - цитирует его слова телеканал.

По словам эксперта, российские суды уже начали принимать в качестве доказательств скриншоты и переписки в качестве вещдоков при условии, что все требования по достоверности соблюдены. Он также отметил, что подобные случаи чаще всего случаются, в том числе, в потребительских спорах и вопросах интеллектуальной собственности.

«При взаимодействии с нейросетями важно помнить, что вы передаете информацию третьему лицу (оператору нейросети - Прим. ред.). Можете таким образом нарушать конфиденциальность персональных данных или коммерческой тайны», - подчеркнул Виноградов.

Ранее психиатр Мария Касперович в беседе со «Звездой» объяснила, почему опасно дружить с нейросетями. По ее словам, заводя друга в лице искусственного интеллекта можно попасть в психологическую ловушку.