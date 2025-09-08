Тропический шторм «Тапа» обрушился на южное побережье Китая утром 8 сентября. Согласно данным Китайского метеорологического управления, максимальная скорость ветра достигла 30 м/с, минимальное давление в центре шторма составило 980 гПа.

На сушу стихия вышла между городами Тайшань и Янцзян. Проливные дожди ожидаются центральной и южной частях провинции Гуандун, в центральной и восточной областях Гуанси-Чжуанского автономного района. Затем шторм продолжит движение в северо-западном направлении и будет постепенно ослабевать.

В Гонконге в связи с природной угрозой отменены десятки авиарейсов, в понедельник не будет занятий в школах, пишет издание South China Morning Post.

Сезон тайфунов в Китае сопровождается наводнениями, оползнями и селевыми потоками. В 2024 году общий ущерб, причиненный стихийными бедствиями, оценили в более 401 млрд юаней (более $55 млрд), а число погибших и пропавших без вести превысило 800 человек.