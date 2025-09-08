МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Курил

Эпицентр находился в 93 километрах от Северо-Курильска.
Анна Касаткина 2025-09-08 02:48:43
© Фото: Aleksander Lyskin Russian Look Globallookpress

Подземный толчок магнитудой 5,1 произошел у Северо-Курильска в понедельник утром. Очаг землетрясения зафиксировали в акватории Тихого океана, восточнее Парамушира, на глубине 36 километров.

Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зафиксировала событие в 08:25 по сахалинскому времени (00:25 мск), уточняет РИА Новости. Эпицентр находился в 93 километрах от Северо-Курильска. В самом Северо-Курильске подземные колебания ощущались силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

В начале сентября всего за одни сутки на Камчатке за сутки зафиксировали 28 подземных толчков магнитудой до 6,0. Афтершоковый процесс, связанный с мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля, продолжается.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #Тихий океан #северо-курильск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 