Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Курил

Подземный толчок магнитудой 5,1 произошел у Северо-Курильска в понедельник утром. Очаг землетрясения зафиксировали в акватории Тихого океана, восточнее Парамушира, на глубине 36 километров.

Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зафиксировала событие в 08:25 по сахалинскому времени (00:25 мск), уточняет РИА Новости. Эпицентр находился в 93 километрах от Северо-Курильска. В самом Северо-Курильске подземные колебания ощущались силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

В начале сентября всего за одни сутки на Камчатке за сутки зафиксировали 28 подземных толчков магнитудой до 6,0. Афтершоковый процесс, связанный с мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля, продолжается.